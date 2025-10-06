Ayıp olmuyor mu hoca?

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy... Deprem olunca ilk aranan isimlerden biri. İlmine saygımız var. Fakat kendisi son zamanlarda tuhaf söylemlerle gündeme geliyor.

* Show TV programcılarınıdiye haşladı.

* Ekol TV muhabirini canlı yayındadiye azarladı, elindeki mikrofonu almaya kalktı.

* CNN Türk muhabirinediye bağırdı.

* TGRT Haber'de, ekrana getirilen fotoğrafını beğenmedi vededi.

* Haber Türk'te söze giren sunucuyadiye çıkıştı.

* NTV'dediyen sunucuyadedi.

* Beyaz TV'de daha basit anlatmasını isteyen sunucuya "Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" dedi.

* Flash TV'de bağlantıda teknik problem yaşanıncadiye eleştirdi.

Hoca bunu hep yapıyor. Meslektaşlarımız da sineye çekiyor. Çünkü yarın yine arayacak görüş isteyecek. Elleri mahkûm. Meslek örgütleri ise sessiz.

Kimi meslektaşlarımızın meseleyi sulandırdığı oluyor ama bu, hakareti ve fırçayı gerektirmez. İşini yapan gazeteciler senin şamaroğlanın değil hoca.

'Barajlar Kralı'nı pazarlayan gazeteci

Gazetecilik bir nevi tarih yazıcılığıdır. Attığınız bir başlık bazen yıkar, bazen bozar, bazen de ikbal sebebi olur.

Simavilerin elindeki Hürriyet, 60'larda Babıali'nin amiral gemisiydi. Gazetenin başına 30 yaşındaki tecrübeli Orta Doğu muhabiri Necati Zincirkıran getirilmişti.

Genel Yayın Yönetmeni Zincirkıran, Menderes'in Su İşleri Müdürü Süleyman Demirel'i patronu Haldun Simavi'ye anlattı;dedi. Takdimi de şöyle olacaktı:Bu deyimi Simavi çok beğendi.

Zincirkıran, Ankara Temsilcisi Cüneyt Arcayürek'i aradı.talimatını verdi.

Arcayürek, Demirel'e gitti.haberi ilk sayfadan verildi. Gazetenin parlatmasıyla Demirel, AP'ye genel başkan seçildi. Bir sene sonra başbakanlık koltuğuna oturdu. Memleketin kırk yılına damga vurdu.

Sonra Haldun Simavi, Demirel ile kavgaya tutuştu. Günaydın'da bel altı uydurma haberler yapıldı. 71 Muhtırası'nın taşları döşendi.

Demirel'i Türk siyasetineal aşağı eden Necati Zincirkıran, geçen hafta 96 yaşında öldü. Zincirkıran, bir dönemin etkili ismiydi. Yaşadığını anca ölünce öğrendik.

Günaydın'da da çalışmıştı.Rahmi Turan, kendisi içindiye yazdı. Zincirkıran'ın Günaydın'ın rezilliklerinde payı var mıdır bilmiyorum? Ama Simavi ile birlikte Kıbrıs davasını Türk kamuoyuna taşıması,nu yayınlaması, seri ilan uygulamasını ve habere röportaj katma geleneğini başlatması bakımından da Türk basını için önemli bir simadır.

Hamurun suyu!

Faruk Bildirici'nin başlattığıtartışması ilginç bir hâl aldı. Eski başbakanlık danışmanı, şimdilerin muhalif ismi Akif Beki, kendi dönemini övünce itiraz geldi. Hüsnü Mahallidedi.

Ahmet Hakan, Beki'nin döneminde terör estirdiğini, bir gazetecinin boğazını sıktığını, gazetecileri işten attırdığını, akreditasyon uygulamasını başlattığını belirtipdiye kızdı. Öğrendik ki asıl jandarma çavuşu Beki imiş!

Esasında bu işlerde kabahat karşılıklı. Beki'nin yerine gelen Kemal Öztürk, bazı gazetecilerin kendilerine sayfaları onaya gönderdiğini yazmıştı. Hatta bir gazetecinindediğini anlatmıştı.

O kişi anlı şanlı bir Ankara temsilcisiydi. Nitekim sonra başkaları tarafından kullanıldı. Muhalif rolü oynayıp Meclis'e kapak attı.

Hasılı bu hamur çok su kaldırır.

Le Monde palavrası

Ekrem İmamoğlu'nun Fransız Le Monde gazetesinde bir makalesinin yayınlandığı öne sürüldü. Kaynağını araştırdık. Gazetede öyle bir yazı bulunmuyordu. Ne var ki bütün CHP medyası manşetine taşımıştı. Skandalı fark edipyayından kaldıranlar oldu.

Dün yinediye bir haber çıktı. Le Monde'a baktık. Basılı gazetede yine yoktu. İnternet sitesinde yayınlamış, savuşturmuşlar.

Le Monde, yolsuzluktan mahkûm olan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, eski Başbakan Fillon ve muhalefet lideri Le Pen'e karşı verilen yargı kararlarını alkışlamıştı. İmamoğlu'na yer açması çok trajik. Fransızlar da İmamoğlu taraftarları da acınacak hâlde.

Kırılası eller

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet liderlerinin sohbet fotoğraflarına çok anlam yüklendi. Kendini kandırılmış hisseden CHP kesimi, Davutoğlu ve Babacan'a verip veriştirdi. CHP gazetesimanşetini attı. Haber metninin içinde ise ne el detayı vardı ne kol. İçlerinden geçeni manşet yapmışlar. Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetçilere değil medyanın normalleşmesine bağlı.