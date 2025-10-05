Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi

İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi

İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi
Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen İnci Taneleri'nin yeni sezonu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Diziyi yakından takip edenler, İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? sorusuna cevap aramaya başladı. Fenomen dizinin yeni sezonu merak edilip araştılıyor.

Kanal D'de ekrana gelen BKM imzalı İnci Taneleri, 44.bölümle sezon finali yaptı. Kısa bir aranın ardından yeni sezon heyecanla beklenirken, bölümlerin yayın tarihi merak konusu haline geldi.

Dizinin hayranları, Perşembe akşamları ekrana gelen İnci Taneleri'nin bitip bitmediği ve ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi - 1. Resim

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri bitmemiştir. Yeni sezonu kısa süre içinde ekrana gelecektir. 

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuların rol aldığı dizi kısa sürede fenomen haline gelmişti. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber karakterinin sosyal medyada çokça konuşulmuştu.  

İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi - 2. Resim

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi projesi sebebiyle ertelendi.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, dizinin çekimlerine ocak ayında başlanacağını ve şubat ayında izleyicisiyle buluşacağını belirtmişti.

İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi - 3. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri dizisinin hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

İnci Taneleri’nin ocak ayında çekimlere başlayacağını ve şubat ayında da yayınlanacağını duyurmuştu.

