İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği İnci Taneleri dizisi yeni sezonu heyecanla beklenmeye başlandı.

Perşembe akşamları Kanal D ekranında izleyici ile bir araya gelen İnci Taneleri, nefes kesen bir bölümle sezonu kapatmıştı. Diziye Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 3.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ancak. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak İnci Taneleri yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değildir. İlerleyen süreçte konuya ilişkin BKM'den açıklama yapılması bekleniyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, sezonu zirveyle bitirdi. BKM imzalı dizi, AB grubunda 4,88 izlenme oranı ve 17,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,24 izlenme oranı ve 15,65 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.