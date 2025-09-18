İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 18 Eylül Kanal D yayın akışı sorgulatılıyor

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasındadır. Yeni sezon tarihi büyük bir ilgiyle takip edilirken dizinin 3. sezonunun ne zaman ekrana geleceği araştırılmaya başlandı.

Perşembe akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan İnci Taneleri, nefes kesen bir bölümle sezonu kapatmıştı. Diziye Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu. Sosyal medyada “Azem'i kim kaçırdı?” sorusuna cevap aranmaya başladı.

18 EYLÜL İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri bu akşam için Kanal D yayın akışında yer almıyor. 18 Eylül Perşembe günü İnci Taneleri yoktur. Yerine Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacaktır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları henüz açıklığa kavuşmadı. İlerleyen günlerde yayın tarihi hakkında BKM'den açıklama yapılması bekleniyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri, sezonu zirveyle bitirdi. BKM imzalı dizi, AB grubunda 4,88 izlenme oranı ve 17,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,24 izlenme oranı ve 15,65 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

18 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Jackie Chan İz Peşinde