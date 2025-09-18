İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 18 Eylül Kanal D yayın akışı sorgulatılıyor
Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazal Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri 3.sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D yayın akışının paylaşılmasıyla beraber İnci Taneleri'nin bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasındadır. Yeni sezon tarihi büyük bir ilgiyle takip edilirken dizinin 3. sezonunun ne zaman ekrana geleceği araştırılmaya başlandı.
Perşembe akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan İnci Taneleri, nefes kesen bir bölümle sezonu kapatmıştı. Diziye Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu. Sosyal medyada “Azem'i kim kaçırdı?” sorusuna cevap aranmaya başladı.
18 EYLÜL İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?
İnci Taneleri bu akşam için Kanal D yayın akışında yer almıyor. 18 Eylül Perşembe günü İnci Taneleri yoktur. Yerine Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacaktır.
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları henüz açıklığa kavuşmadı. İlerleyen günlerde yayın tarihi hakkında BKM'den açıklama yapılması bekleniyor.
Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri, sezonu zirveyle bitirdi. BKM imzalı dizi, AB grubunda 4,88 izlenme oranı ve 17,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,24 izlenme oranı ve 15,65 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.
18 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Jackie Chan İz Peşinde