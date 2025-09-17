Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? 18 Eylül Star TV yayın akışı merak ediliyor

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? 18 Eylül Star TV yayın akışı merak ediliyor

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? 18 Eylül Star TV yayın akışı merak ediliyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri 44.bölüm ile sezon finali yapmıştı. BKM imzalı dizinin sezon finalinin ardından yeni bölümünün yarın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon için araştırmaları devam ediyor.  Perşembe akşamlarının favori dizisi İnci Taneleri'nin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

İNCİ TANELERİ YARIN VAR MI?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadığı için yarın yeni bölümüyle ekrana gelmeyecektir.

Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları şu an henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde konuya ilişkin yapım tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

18 EYLÜL İNCİ TANELERİ YAYINLANACAK MI?

18 Eylül 2025 Perşembe günü İnci Taneleri yayınlanmayacaktır. Star TV'nin yayın akışına bakıldığında 20:00'da sinema filmi olacaktır.

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

