İnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldı
Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri 44.bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yaz sezonunun bitişiyle beraber büyük bir heyecanla beklenen İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte, 11 Eylül TV yayın akış listesi paylaşıldı...
İnci Taneleri dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Perşembe akşamları Kanal D ekranında izleyici ile bir araya gelen İnci Taneleri, 45.bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sezon finaline Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanırken Azem’in kaçırılması damga vurmuştu.
11 Eylül 2025 itibarıyla “İnci Taneleri bu akşam var mı?” sorusunun cevabı aranmaya başlandı.
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?
11 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına göre, bu akşam İnci Taneleri yoktur. Yerine 20:00'da Aşk-ı Memnu ekrana gelecektir.
İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları ise şu anda netlik kazanmamıştır.
BKM tarafından İnci Taneleri'nin yeni bölümünün ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılması bekleniyor.
11 EYLÜL KANALDA YAYIN AKIŞI
00:00 Çiçero
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Eşref Rüya