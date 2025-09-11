İnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldı

İnci Taneleri dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Perşembe akşamları Kanal D ekranında izleyici ile bir araya gelen İnci Taneleri, 45.bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sezon finaline Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanırken Azem’in kaçırılması damga vurmuştu.

11 Eylül 2025 itibarıyla “İnci Taneleri bu akşam var mı?” sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

11 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına göre, bu akşam İnci Taneleri yoktur. Yerine 20:00'da Aşk-ı Memnu ekrana gelecektir.

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları ise şu anda netlik kazanmamıştır.

BKM tarafından İnci Taneleri'nin yeni bölümünün ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılması bekleniyor.

11 EYLÜL KANALDA YAYIN AKIŞI

00:00 Çiçero

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Eşref Rüya