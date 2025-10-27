Uludağ'da sıcak saatler! Kaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldı
Bursa’da hafta sonu gezisi için Uludağ’a çıkan 5 kişilik gruptan 2 kişi, yanlarında ruhsatsız silah bulunduğu için teleferiğin güvenlik kontrolün takılmamak üzere yürüyerek dağdan inmeye çalıştı. Ormanda kaybolan şahıslar polisi arayıp yardım isterken şarjları bitti. Adrese sevk edilen ekipler arama çalışmasına başladı, fakat henüz bulunamadı. Bölgeden gelen silah sesleri takip ediliyor.
Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan sınırları içinde meydana geldi. Eyüp K. ve Murat A., 3 arkadaşlarıyla birlikte Uludağ’a gezmeye geldi. Dönüşte 3 kişi teleferikle aşağı inmeyi tercih ederken, Eyüp K. ve Murat A. yanlarında ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle X-ray cihazından geçmemek için yürüyerek inmeye karar verdi.
KAYBOLUNCA POLİSİ ARADILAR
Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
ŞARJLARI BİTİNCE SİLAHA SARILDILAR
Ekipler, kayıp kişilerin son sinyal aldığı bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ancak şarjlarının bittiği değerlendirilen kişilere ulaşılamadı. Arama çalışmaları sırasında bölgeden silah sesi duyulduğu yönünde ihbarlar alındı. Bunun üzerine ekipler, silah sesinin geldiği ormanlık alan üzerinde yoğunlaştı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da sürerken, iki kişinin sağlık durumuna dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan, dron ile kayıplara ulaşılması için havadan destek veriliyor.