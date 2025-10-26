Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi 1200 metreden kayalıklara çakıldı. Kazanın yaşandığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedeler, helikopterle alınarak Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Polonya uyruklu yolcu hayatını kaybederken pilot ise yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.
1200 METRE RAKIMDAN DÜŞTÜ
İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
POLONYALI YOLCU KURTARILAMADI
Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.
