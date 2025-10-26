Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar

Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi 1200 metreden kayalıklara çakıldı. Kazanın yaşandığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedeler, helikopterle alınarak Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Polonya uyruklu yolcu hayatını kaybederken pilot ise yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar - 1. Resim

1200 METRE RAKIMDAN DÜŞTÜ 

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Muğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar - 2. Resim

POLONYALI YOLCU KURTARILAMADI

Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Ekim Pazar İZSU su kesintisi sorgulamaİzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı - 3. SayfaUyuşturucu operasyonunda polis memuru silahla yaralandıYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük - 3. SayfaYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyükAdıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti - 3. SayfaDini nikahlı eşini yaralayıp intihar ettiŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı! - 3. SayfaŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor - 3. SayfaLiseli Elif sırra kadem bastı!Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı - 3. SayfaTerk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...