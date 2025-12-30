“İsrail, Suriye gibi Somali’yi de parçalamak istiyor. Ancak, Türkiye’nin desteklediği Somali yönetimi bu hamleyi boşa çıkarmaya kararlı”

YEŞİM ERSALAN- İsrail’in Somali’nin bir parçası olan Somaliland’ı “bağımsız devlet” olarak tanıma kararının ardından Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile uluslararası örgütlerden art arda tepki açıklamaları geldi. İsrail’in “Somaliland” adımının uluslararası hukuki boyutunu gazetemize değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, tanımayla devlet olunmadığının altını çizdi.

TAKTİK HAMLE OLABİLİR

Uluslararası hukukta erken ve fiilî tanıma diye tanıma usullerinin bulunduğuna işaret eden Erkiner, “Erken tanıma bir isyan hareketi için söz konusu olabilir. O isyan hareketinin iktidarını desteklemek için bir devletin yaptığı siyasi, stratejik, taktik hamle olabilir. İsrail’inki tamamen bu istikamette. İsrail, Somali’de istikrarı, uluslararası hukuka uygun meşru durumu sabote etmek için kendine orada bir üs ve Türkiye aleyhine de bir köprübaşı tesis etmek için tamamen taktik uyguluyor. Fırsat bulursa bu siyonizmin şerri kötülüğünü kendi lehine kullanmaya gayret ediyor” dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ŞART

Uluslararası hukukun devletlerin toprak bütünlüğünü emredici hukuk kuralı olarak belirlediğinin altını çizen Erkiner, egemen bir devletin toprak bütünlüğünün uluslararası hukukta en önemli kural olduğunu vurguladı. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin önemli olduğu bir noktada uluslararası hukukun ayrılıkçı hareketleri desteklemeyeceğini belirten Erkiner, şu tespitlerde bulundu:

"Somali’deki meşru devlet eğer bu isyan hareketini bertaraf edebilirse, İsrail’in bu hareketi neticesiz kalır. Meşru güçlerin orada bir an önce meşru hukuka uygun vaziyeti temin etmesi lazım. Aksi takdirde böyle, İsrail gibi devletler kendi siyasi ajandalarına göre her yeri manipüle eder. İsrail’in Suriye’yi manipüle etmesi gibi. Somali’deki istikrar ve meşru güçler gerçekten çok önemli"

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ ÖNEMLİ

Sahada hâkimiyetin öneminin altını çizen Erkiner “Vaziyete hâkim olamazsa, orası tahkim edilirse, Somali’de devletin toprak bütünlüğü yıkılır. İsrail, Suriye’de de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Mezhep ayrılığından ötürü Suriye’yi de bölüp parçalama arzusu var. Orada da böyle bir otorite tesis edip ondan sonra onu da tanıyacak. Sağdaki güç çok önemli. Türkiye olmasa, Libya’sından Somali’ye, Suriye’ye, hatta Irak’a kadar bütün devletleri yıkma arzusundalardı. Parçalı bir duruma dönüştüreceklerdi. Türkiye bunun farkında. Bu sebeple de sahaya ağırlığını koyuyor” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası