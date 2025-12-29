Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret, bölgesel dengelerin tartışıldığı kritik bir döneme denk geldi. Ziyaret öncesinde Mısır basınında yer alan “Somali’de Türk üssü” iddiaları, Ankara–Mogadişu hattındaki temaslara dikkatleri daha da çevirdi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

TÜRKİYE–SOMALİ HATTINDA KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Somali Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre, Ankara’daki temaslarda Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE ULUSAL BİRLİK GÜNDEMDE

Görüşmelerde Somali’nin terörle mücadelede geldiği son nokta da masaya yatırılacak. Somali Federal Hükümeti’nin ülkede ulusal birliği sağlama yönündeki çabaları ve bu süreçte Türkiye ile yürütülen işbirliği başlıkları ele alınacak.

Ziyaretin, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından gerçekleşmesi Ankara–Mogadişu hattındaki temaslara ayrı bir önem kazandırdı. Bölgesel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmede, İsrail’in bu adımının Somali’nin toprak bütünlüğü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

HİDROKARBON İŞBİRLİĞİ MASADA

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un, Türkiye ile Somali kıyılarında yürütülen ortak hidrokarbon çalışmaları kapsamında yapılan sismik araştırmaların sonuçlarını da gündeme getirmesi öngörülüyor. Bu başlık, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin ekonomik boyutunu öne çıkarıyor.

ANKARA–MOGADİŞU HATTINDA YENİ MESAJLAR

Türkiye’nin Afrika politikasında önemli bir yere sahip olan Somali ile yürütülen temaslar, savunmadan enerjiye, diplomasiden güvenliğe uzanan geniş bir çerçevede sürüyor. Ankara’daki görüşmenin, bölgesel gelişmeler ışığında yeni mesajlar içermesi bekleniyor.

"TÜRKİYE SOMALİ’DE ASKERİ ÜS İNŞASINI HIZLANDIRDI

Diğer yandan Mısır basını Türkiye’nin Somali’de yeni bir askeri üs inşasını hızlandırdığını yazdı.

Haberde, İsrail’in Somaliland’da askeri üs kurma yönündeki adımının ardından Ankara’nın Somali hükümetine bağlı Kuzeydoğu Somali Yönetimi sınırları içindeki Lasgaray bölgesinde askeri üs çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İddialara göre İsrail’in Somaliland’da askeri varlık oluşturma girişimi, bölgede yeni bir güvenlik denklemini tetikledi. İddialara göre Mısır da bu askeri üs sürecine dahil olmak istiyor.

Kaynaklara göre Kahire, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’nın Berbera’da askeri üs kurma planlarına karşı en uygun dengeleyici aktör olarak görülüyor.

Diğer yandan İsrail’in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanımasının ardından Somali’de uzun süredir atıl durumda bulunan bir hava üssünün İsrail Hava Kuvvetleri’nin kullanımına açılacağı yönündeki iddialar gündeme taşındı. Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

