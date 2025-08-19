Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yamaç paraşütünde çakılarak can vermişti! Gözyaşlarıyla defnedildi

Güncelleme:
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda düşerek hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, Gaziantep'te defnedildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı paraşüt alanında, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen Gaziantepli yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), yaptığı uçuş sırasında sert iniş yaparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı pilot Cengiz Kalyoncu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Sert iniş sonrası hayatını kaybeden profesyonel yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. 

Cenazeye, Kalyoncu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

