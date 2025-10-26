PKK'dan açıklama geldi: Türkiye'deki tüm güçlerimizi çekiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul edecek. Bu görüşme öncesi dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşandı.

"TARİHİ BİR ADIM"

PKK kaynakları örgütün elebaşı Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu.

BESE HOZAT DA TESLİM OLACAK

Örgüt kaynakları bazı üyelerin silah bırakıp teslim olacağını bunlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da bulunduğunu da açıkladı.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Beklenen açıklama az önce geldi. PKK'dan yapılan yazılı açılmada "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çok açık ki biz 12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasının ardından DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA İLK GÖRÜŞME

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu cevap verildiğini açıkladı. DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

KUZEY IRAK'I ZİYARETLERİ

Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Terör örgütü lideri Öcalan, 27 Şubat'ta "Örgütü feshedin." çağrısını yaptı. Öcalan'ın bu çağrısının ardından örgüt 1 Mart'ta "Ateşkes ilan ediyoruz." açıklamasında bulundu.

SİLAHLARLARIN YAKILMASI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. 12 Mayıs'a gelindiğinde terör örgütü fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıkladı. 11 Temmuz günü PKK'lı bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti.