Hatay’da şiddetli fırtınada teknesi kıyıya vuran ve cansız bedeni Kıbrıs’ta bulunan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları, Hatay’ın Samandağı ilçesinde defnedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçı Refik Sahiloğulları, sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açılmış kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Cansız bedeni bulunan balıkçı Refik Sahiloğulları

12 GÜN SONRA BULUNDU

Balıkçının teknesi bulunmuş ancak kendisinden bir ize rastlanmamıştı. Kayıp balıkçının cansız bedeni 12 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde karaya vurmuş halde bulunmuştu. Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen balıkçının cenazesi, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Hatay’da aranan, cansız bedeni Kıbrıs’ta bulunan balıkçı defnedildi

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçı Refik Sahiloğulları, sırra kadem basmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, 9 gündür haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarını genişletmişti.

Hatay’da aranan, cansız bedeni Kıbrıs’ta bulunan balıkçı defnedildi





Haberle İlgili Daha Fazlası