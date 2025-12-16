DEM Parti İmralı heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Mithat Sancar, "Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını konuştuk." açıklamasını yaptı.

DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

Görüşmenin ardından basın açıklamasında konuşan Mithat Sancar şunları söyledi:

"Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmaktır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek.

ÖZEL İLE GÖRÜŞME ERTELENDİ

Bugün sayın Özgür Özel ile görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir defa daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz."

İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

Ahmet Davutoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Heyete bir defa daha teşekkür ediyorum. Çok kritik bir aşamadayız. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması, olabilecek provokasyonların önüne geçmek açısından da zaruridir. "

Haberle İlgili Daha Fazlası