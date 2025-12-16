Mersin’de otomobil ile çarpışan 20 yaşındaki Berşan Çağrıtekin hayatını kaybetti. Gencin ölümü sonrasında soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. 24 yaşındaki E.D.’nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, 20 yaşındaki Berşan Çağrıtekin yönetimindeki motosiklete çarptı.

Hayatını kaybeden Berşan Çağrıtekin

Korkunç kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berşan Çağrıtekin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

