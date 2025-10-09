Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İhbara giden ekipler, ormanda 5 defineciyi suçüstü yakaladı

İhbara giden ekipler, ormanda 5 defineciyi suçüstü yakaladı

Güncelleme:
Bilecik'te ihbara giden ekipler, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde çok sayıda kazı malzemesi bulundu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belenalan köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

5 KİŞİYE SUÇÜSTÜ!

Bölgeye intikal eden ekipler, Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri ortak operasyonla 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda A.Y., E.İ., M.Ç., H.M. ve B.F. isimli şüpheliler zor kullanılmadan gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramada 2 kürek, 1 kazma, 2 balta, 1 calaskal, 3 parça halinde toplam 5 metre uzunluğunda zincir çeki halatı, 1 el dedektörü, 2 dedektör ucu, 1 dedektör kulaklığı, 1 batarya, 1 maket bıçağı, 1 bilgisayar bağlantı kablosu, 1 el küreği, 1 testereli bıçak, 1 kamp baltası ve 1 çakmaklık şarj aleti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

