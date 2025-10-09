200 kilo topladı, 557 bin lira ceza yedi! Tunceli'de dikkat çeken dağ sarımsağı operasyonu
Tunceli'de doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı.
Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine dikkat çeken bir operasyona imza attı.
Ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladığı ve araçla bölgeden kaçtıkları yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgedeki tüm kaçış güzergahlarını kapatıp, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirerek şüpheliyi aracıyla yakaladı.
TOPLAYANA 557 BİN LİRA CEZA
Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.
Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı.
“Dağ sarımsağı” olarak bilinen ve özellikle Tunceli yöresinde yetişen Allium tuncelianum adlı sarımsak türü “nesli tehdit altında veya nadir bitki türleri” arasında sayılıyor.
Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi'ne alındı.