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'Taşköprü sarımsağı' diye sattığı ürün o ülkenin çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te araçla 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' diye sarımsak satan Hüseyin Akça isimli şahıs, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemede sarımsakların Çin'den ithal edildiği belirlendi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen zabıta ekipleri bir şahsın ticari araca taktığı hoparlör sistemiyle insanları rahatsız edecek şekilde satış yaptığını gördü.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLMİŞ

Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, şahsa sattıkları sarımsağın faturasını sordu. Faturasını gösteremeyen satıcı Hüseyin Akça'nın ürünlerini inceleyen ekipler, 'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiğini belirledi.

'Taşköprü sarımsağı' diye sattığı ürün o ülkenin çıktı! - 1. Resim

"BİZ DE TAŞKÖPRÜ DİYE ALIYORUZ"

Satıcı "Biz de Taşköprü diye alıyoruz" diye konuşurken, tüm mallarına el konuldu. Uşak'tan geldiği öğrenilen şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza da yazıldı. Öte yandan şahsın sarımsakları tarttığı tartısının da hiçbir denetimi olmadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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