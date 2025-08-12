Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Sarımsağı meşhur eden ses ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği anonsun sahibi görüntülendi

Sarımsağı meşhur eden ses ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği anonsun sahibi görüntülendi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Seyyar satıcıların meşhur ettiği, adeta fenomenleşen sesin sahibi Kastamonu sarımsak pazarında ortaya çıktı. Taşköprü sarımsağı ile özdeşleşen anons sesinin sahibi olan vatandaş, vali ve belediye başkanının ziyaretine özel anons yaptı. İşte o görüntüler...

Sarımsak satan seyyar satıcıların vazgeçilmez anons sesi yıllar içinde internette adeta bir fenomen haline geldi.

Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında, sokaklarda caddelerde o ses yankılandı.

"YEMEĞİNE CACIĞINA"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü'de kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti. Burada ünlü anonsun sahibiyle de tanıştı. 

Kastamonu Haber sitesinin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, anonsun sahibi olan vatandaş, vali ve belediye başkanına özel olarak anonsu kameraların önünde okudu. 

Sarımsağı meşhur eden ses ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği anonsun sahibi görüntülendi - 1. Resim

Sarımsak satıcılarının arabalarından duyulan ve bütün Türkiye ezberlediği şu sözleri tekrar okudu: 

"Mahalle sakinlerine duyurulur.

Kastamonu Taşköprü sarımsak geldi.

Yemeğine cacığına turşuna çorbana

Sarımsak geldi.

Yeni mahsül kışlık sarımsak geldi

Kastamonu'dan sarımsak geldi

Kilo ... lira, kilo ... lira

Türkiye'nin en meşhur en kaliteli kışlık sarımsakları geldi"

Renkli anların yaşandığı o görüntülere sosyal medyadan da yorum yağdı. 

Kullanıcılar "Abi sayende 800 defa dinliyoruz sağol", "Dünya markası oldun sokaklar bu sesle yankılanıyor", "Telif alsa köşeyi döner abi" şeklinde yorumlar yaptı. 

