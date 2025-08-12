Sarımsağı meşhur eden ses ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği anonsun sahibi görüntülendi

Sarımsak satan seyyar satıcıların vazgeçilmez anons sesi yıllar içinde internette adeta bir fenomen haline geldi.

Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında, sokaklarda caddelerde o ses yankılandı.

"YEMEĞİNE CACIĞINA"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü'de kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti. Burada ünlü anonsun sahibiyle de tanıştı.

Kastamonu Haber sitesinin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, anonsun sahibi olan vatandaş, vali ve belediye başkanına özel olarak anonsu kameraların önünde okudu.

Sarımsak satıcılarının arabalarından duyulan ve bütün Türkiye ezberlediği şu sözleri tekrar okudu:

"Mahalle sakinlerine duyurulur. Kastamonu Taşköprü sarımsak geldi. Yemeğine cacığına turşuna çorbana Sarımsak geldi. Yeni mahsül kışlık sarımsak geldi Kastamonu'dan sarımsak geldi Kilo ... lira, kilo ... lira Türkiye'nin en meşhur en kaliteli kışlık sarımsakları geldi"

Renkli anların yaşandığı o görüntülere sosyal medyadan da yorum yağdı.

Kullanıcılar "Abi sayende 800 defa dinliyoruz sağol", "Dünya markası oldun sokaklar bu sesle yankılanıyor", "Telif alsa köşeyi döner abi" şeklinde yorumlar yaptı.