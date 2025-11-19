İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de İsrail kontrolündeki tampon bölgeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek işgal hattına girdi. Netanyahu’ya üst düzey bakanlar ve ŞABAK yöneticileri eşlik ederken, heyetin sahadaki komutanlardan operasyonel duruma ilişkin doğrudan bilgi aldığı aktarıldı.

Ziyaret sırasında Netanyahu’ya Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İç İstihbarat Teşkilatı ŞABAK’ın üst düzey yöneticileri eşlik etti. Heyetin bölgede operasyonel duruma ilişkin detaylı bilgi aldığı aktarıldı.

İsrail Yayın Kurulu KAN, ziyaretin Aralık 2024’ten bu yana sürdürülen işgalin en kritik anlarından biri olduğuna dikkat çekti.

GÜVENLİK MÜZAKERELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Netanyahu’nun Suriye topraklarına gerçekleştirdiği bu hamle, İsrail ile Suriye arasında yürütülen yeni güvenlik anlaşması görüşmelerinin tıkanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Bölgedeki diplomatik kriz derinleşirken İsrail’in askeri varlığını pekiştirme çabası yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.

Netanyahu’nun ofisi ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

HERMON DAĞI MESAJI: İSRAİL ÇEKİLMEYECEĞİNİ DUYURDU

İsrail yönetimi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği Hermon Dağı’ndan çekilmeyeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

