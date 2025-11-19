Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 yıl aranın ardından Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Türkiye ile Suriye arasında yüzyıllardır süregelen güçlü insani ve kültürel bağlardan kuvvet alarak, ilişkilerimizi komşuluk hukukuna ve bölgemizin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirilmemi tensip buyuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve takdirleri için Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Suriye arasında yüzyıllardır süregelen güçlü insani ve kültürel bağlardan kuvvet alarak, ilişkilerimizi komşuluk hukukuna ve bölgemizin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye gayret edeceğiz."

Türkiye'nin Suriye halkına en zor günlerinde verdiği desteğe yakından şahitlik ettiğini vurgulayan Büyükelçi Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Türk devleti olarak halklarımızın refahı, huzuru ve ortak geleceğimizi beraber şekillendirmek için Suriyeli kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

MAHMUT EKİNCİ

