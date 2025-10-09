Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sirkeci ve Haydarpaşa Garları kültürün merkezi olacak: Bakan Ersoy detayları açıkladı

Sirkeci ve Haydarpaşa Garları kültürün merkezi olacak: Bakan Ersoy detayları açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sirkeci ve Haydarpaşa Garları kültürün merkezi olacak: Bakan Ersoy detayları açıkladı
Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, Kültür, Turizm, İstanbul, Müze, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un sembol yapılarından Sirkeci ve Haydarpaşa Garı'nın müzecilik ve kültür sanat faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi planlanıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen alanlarda yürütülecek projelerin detayları hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy önemli bilgiler verdi.

"Sirkeci ve Haydarpaşa Gar Sahaları" projelerinin lansmanı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen Sirkeci ve Haydarpaşa Garı, müzecilik ve kültür sanat alanında değerlendirilecek. 

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İstanbul'un iki yakasındaki Osmanlıdan kalma sembol tren garları kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelecek. 

Projelerin İstanbul'a gelen turist sayısını ve buna bağlı turizm gelirlerini artırması düşünülüyor.

Sirkeci ve Haydarpaşa Garları kültürün merkezi olacak: Bakan Ersoy detayları açıkladı - 1. Resim

Sirkeci ve Haydarpaşa gar alanlarının kullanımı ve proje detayları hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dikkat çeken bilgiler paylaştı.   

Detaylar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beslediği pitbull oğlunun sonu oldu! Korkunç gerçek mahkemede ortaya çıktı9 aylık imza attı, sadece 22 gün kaldı! Yılmaz Vural'dan 4 maç sonunda 41'inci veda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirtti - GündemKilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirttiHastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler - GündemHastanede skandal rüşvet ağı!Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kerbala'yı yaşattınız" demişti! ABB'den su kesintisi açıklaması - GündemABB'den su kesintisi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz - GündemErdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Katkıya devam edeceğiz!Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız? - GündemBabacan'dan 'selamlaşma' resti: Size mi soracağız?Osman Bektaş, Kütahya depreminin ardından tek bir bölgeyi işaret etti! Tehlike giderek büyüyor - GündemTek bölgeyi işaret etti, tehlike büyüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...