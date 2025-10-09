Sirkeci ve Haydarpaşa Garları kültürün merkezi olacak: Bakan Ersoy detayları açıkladı

"Sirkeci ve Haydarpaşa Gar Sahaları" projelerinin lansmanı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen Sirkeci ve Haydarpaşa Garı, müzecilik ve kültür sanat alanında değerlendirilecek.

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İstanbul'un iki yakasındaki Osmanlıdan kalma sembol tren garları kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelecek.

Projelerin İstanbul'a gelen turist sayısını ve buna bağlı turizm gelirlerini artırması düşünülüyor.

Sirkeci ve Haydarpaşa gar alanlarının kullanımı ve proje detayları hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dikkat çeken bilgiler paylaştı.

