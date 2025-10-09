Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2 yaşındaki çocuğunun boynuna bıçak dayayıp, alıkoyan anneye hapis!

2 yaşındaki çocuğunun boynuna bıçak dayayıp, alıkoyan anneye hapis!

2 yaşındaki çocuğunun boynuna bıçak dayayıp, alıkoyan anneye hapis!
Adana'da 2 yaşındaki kızını evde alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan anneye "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zanlı polislerin karşısında küçük kızın boynuna bıçak dayamıştı...

Olay Karaisalı ilçesinde yaşandı. F.D. isimli kadın 2 yaşındakini kızı H.A.'yı alıkoyduğu için hakim karşısına geçti. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık anne F.D. ile mağdur H.A'nın kayyumu Ö.G. ve taraf avukatları katıldı.

EVLADININ BOYNUNA BIÇAK TUTTU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında 10 Ekim 2024'te boşandığı eşi M.A. ile tartışan F.D'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak intihar edeceğini bildirdiğini ifade etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin bir parkta bulduğu F.D'yi evine götürdüğünü anlatan savcı, sanığın evde 2 yaşındaki çocuğu H.A'nın boynuna doğru bıçak tuttuğunu belirtti. Savcı, olayda sanığın mağdura zarar vermesini gerektirir bir sebebinin tespit edilemediğini söyledi.

BERAAT TALEBİNE KAYYIM ENGEL OLDU

Sanığın olay günü sinir krizi geçirdiğini ve üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli kanıt olmadığını bildiren savcı, F.D'nin "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesini istedi. Beyanı alınan mağdur kayyımı Ö.G. de mütalayı kabul etmediklerini belirterek, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Sanık F.D. ise beraat talebinde bulundu.

7,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

 Mahkeme heyeti, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

