Evinin önünde öldürülen adamın katili, kardeşi çıktı! Daha önce de zıpkınla yaralamış

Güncelleme:
İstanbul'da Avcılar'da skuter ile gelen bir şahıs tarafından öldürülen Metin D.'nin katili, kardeşi çıktı. Şahsın, 3 sene önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı öğrenildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta 26 Eylül'de Metin D'nin (32) evinin önünde silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinde sır perdesi aralandı.

CİNAYET İŞLEMEYE SKUTER İLE GELMİŞ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin elektrikli skuter ile olay yerine geldiğini, saldırının ardından aynı şekilde kaçtığını belirledi.

3 YIL ÖNCE DE ZIPKINLA YARALAMIŞ

Görgü tanığı olan maktulün erkek kardeşi C.D'nin ifadesine başvuran ekipler, kardeşi R.D'nin (25) ağabeyi Metin D'yi 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaraladığını, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini, saldırıdan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, olay günü de karşılaşan kardeşlerin tartıştıklarını ve R.D'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

SİLAH TUVALETTE BULUNDU

C.D'nin beyanı üzerine olayda kullanılan tabanca da Avcılar'daki bir umumi tuvaletin tavan arasında bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu, olaydan sonra skuterle kaçtığı güzergahtan saklandığı yer tespit edilen R.D, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin saldırı öncesinde ve sonrasında skuterle hareket ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde
