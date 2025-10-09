Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2'si ağır 14 yaralı

Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Ortasu köyleri arasında sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen hafif ticari araç kafa kafayı çarpıştı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

