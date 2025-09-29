Şırnak'ta apartmanda yılan paniği!
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şırnak merkezde bir apartmanın 4. katında görülen yılan, bina sakinlerini korkuttu. Yılanı yakalayan bir bina sakini, bina dışına çıkardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın 4. katında ikamet eden bir vatandaş, merdivenlerde yılan gördü.
Yılanı yakalayan bir vatandaş, kimseye zarar gelmeden bina dışına çıkardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Olay bina sakinlerinde kısa süreli endişeye yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir