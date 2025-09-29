Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Şırnak'ta apartmanda yılan paniği!

Şırnak'ta apartmanda yılan paniği!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta apartmanda yılan paniği!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak merkezde bir apartmanın 4. katında görülen yılan, bina sakinlerini korkuttu. Yılanı yakalayan bir bina sakini, bina dışına çıkardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın 4. katında ikamet eden bir vatandaş, merdivenlerde yılan gördü.

Şırnak'ta apartmanda yılan paniği! - 1. Resim

Yılanı yakalayan bir vatandaş, kimseye zarar gelmeden bina dışına çıkardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Şırnak'ta apartmanda yılan paniği! - 2. Resim

Olay bina sakinlerinde kısa süreli endişeye yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Netanyahu telefonda Katar'dan özür diledi! Trump'ın yanında Al Sani’yi aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi! Yoğunluk yüzde 76'a ulaştı - Yaşamİstanbul trafiğinde yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 76'ya çıktıTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı - YaşamTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardıMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor - YaşamMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor6 milyonda bir görülüyor, Türkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardı - YaşamTürkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardıMeteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’de kuvvetli yağış - Yaşamİstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış!Prof. Dr. Esfender Korkmaz yaptırdı: Çıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldı - YaşamÇıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...