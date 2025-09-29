Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
100 binde bir ihtimal gerçek oldu! Utah’ta iki başlı yılan görenleri şoke etti

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan yılan yetiştiricisi Ann-Kristin Swahn, 100 binde bir ihtimalle gerçekleşen olağanüstü bir doğuma tanıklık etti. Western Plains Hognose türü bir yılan yumurtadan iki başlı olarak çıktı.

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan yılan yetiştiricisi Ann-Kristin Swahn, Temmuz ayında dünyaya gelen Western Plains Hognose (Batı Ovaları Hognose) türü yılanın, iki başlı olarak yumurtadan çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. 

Swahn, bu nadir doğumun olasılığının yaklaşık 100.000’de bir olduğunu  duyurdu.

İki kafasıyla doğan bu sıra dışı yılanın adını, ikiz yılan şekeriyle bilinen ünlü bir markadan esinlenerek "Haribo" koyduğunu açıklayan Swahn, yaşadığı anı "Şok oldum, ilk başta gözlerime inanamadım" sözleriyle ifade etti.

Her iki başın da "kimin kontrolü ele alacağı" konusunda bir süre mücadele ettiğini belirten Swahn, zamanla bu durumun dengelendiğini iletti.

"İlk günlerde oldukça koordinasyonsuzlardı, bu da komik bir görüntü oluşturuyordu. Şimdi ise sağdaki kafa genellikle baskın ve yiyecekleri o alıyor" dedi.

100 binde bir ihtimal gerçekleşti: Utah’ta iki başlı yılan dünyaya geldi - 1. Resim

"ÇOK UYUMLULAR, KUCAĞA ALINMAYI UMURSAMIYOR"

1990’lı yıllardan beri yılan besleyen ve 2021’den bu yana yetiştiricilik yapan Swahn, daha önce böyle bir olaya hiç tanık olmadı. 

Haribo’nun genel karakteri ise alışılmışın dışında: "Hognose yılanları genelde tıslayıp blöf yapar, ama Haribo son derece uyumlu. Kucağa alınmayı bile umursamıyor" diye ekledi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

İki başlı Haribo’nun su içerken ve kutu içinde hareket ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

