Yatağın altına baktı, gözlerine inanamadı! Binanın 4'üncü katında inanılmaz olay

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, bir apartmanın dördüncü katındaki daireye giren yılan, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Olay, Talaytepe Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi.

YATAĞIN ALTINA EĞİLDİ, ŞOKE OLDU

Ev sahibi Murat Bozkurt, çocuğunun kaybolan pantolonunu ararken yatağın altına eğildiği sırada bir yılanla karşılaştı. Durumu fark eden Bozkurt, yılanı dikkatlice yakalayarak bir kaba koydu. Yılanı güvenli bir şekilde kontrol altına aldıktan sonra çocuklarıyla birlikte bir süre gözlemleyen Bozkurt, daha sonra hayvanı doğaya saldı.

"YILANI DOĞAYA BIRAKTIK"

Daha önce de çevrede benzer olayların yaşandığını belirten Bozkurt, yetkililere ilaçlama yapılması çağrısında bulundu. Bozkurt, "Dün evime geldiğimde oğlum pantolonunu bulamadı. ‘Pantolonum yok’ dedi. Yatağın altına eğilip baktığımda pantolonun orada olduğunu gördüm ama elime aldığımda altında bir yılan olduğunu fark ettim. Hemen pantolonu elime alıp yılanı yakaladık ve kaba koyduk. Çocuklar biraz oynadıktan sonra yılanı doğaya bıraktık" dedi.

Dördüncü katta oturduğunu ve bu yılanın nasıl içeri girdiğini bilmediğini aktaran Bozkurt, ''Komşular da olaya şahit oldu. Yan taraftaki binada da bir yılan bulunmuş. Bence böyle durumlar için ilaçlama yapılması iyi olur'' diye konuştu.