Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe! 18 kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirildiğini ve yakalanan 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'ın iki ilçesinde düzenlenen operasyonlara dair bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, "Diyarbakır Lice ve Kulp’ta jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kg esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik" dedi.

"GENÇLERİMİZ, YARINLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."

