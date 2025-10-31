Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı! Tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı! Tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 27 yaşındaki O.A. iddiaya göre iş yerine torpil attığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu kovaladı, sonrasında ayak bileğinden yakalayıp yere fırlattı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ifadesi de ortaya çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. Küçük çocuk bir evin zilini çaldı, bu sırada kendisini kovalayan O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa süre içerisinde yakaladı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı! Tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

"KİMSE KİMSENİN ÇOCUĞUNU TAVUK GİBİ FIRLATAMAZ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu" dedi.

"Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor" diyen amca, "Kimse kimsenin çocuğunu alıp böyle tavuk gibi fırlatamaz. Bu şahıs tutuklandı, memnunuz, devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan 8 yaşındaki A.B. ise çok korktuğunu ve ayağı, omzu ve kulağından yaralandığını söyledi.

