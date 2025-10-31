Altının kilogram fiyatı 5 milyon 660 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 660 bin liraya yükseldi.
İŞLEM MİKTARI 623 KİLOGRAM OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 478 milyon 774 bin 715,74 lira, işlem miktarı ise 623,87 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 500 milyon 602 bin 942,81 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|5.610.000,00
|4.130,65
|En Düşük
|5.600.000,00
|4.019,00
|En Yüksek
|5.690.000,00
|4.173,20
|Kapanış
|5.660.000,00
|4.162,00
|Ağırlıklı Ortalama
|5.633.521,74
|4.118,35
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.478.774.715,74
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|623,87
|Toplam İşlem Adedi
|51
