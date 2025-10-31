En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye'de de yok satan o model çekiyor

Birleşik Krallık’ta 2024 yılında yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çeken veriler paylaşıldı. Araç sigorta şirketi Tempcover’ın DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayandırarak hazırladığı rapora göre, en çok çalınan araç modeli Ford Fiesta olarak kayıtlara geçti.

GÜNDE 12 ARAÇ ADETA BUHAR OLDU

Rapora göre, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde 4 bin 446 Ford Fiesta çalındı. Bu rakam, günde ortalama 12 aracın kaybolduğu anlamına geliyor. Fiesta'yı 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

LÜKS MODELLER DE HIRSIZLARIN RADARINDA

Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, üst segmentte lüks sayılan araçların da hırsızların radarında olduğunu da gözler önüne serdi. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu lüks araçların genellikle yurt dışına kaçırılarak satıldığı bildirildi.

Öte yandan rapor, Ferrari hırsızlıklarında kayda değer bir azalma yaşandığını da ortaya koydu. 2023 yılında 43 Ferrari çalınırken, 2024'te bu sayı 3'e düştü. Uzmanlar, bu düşüşü gelişen güvenlik sistemleri ve araç takip teknolojilerindeki ilerlemelere bağlıyor.

İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 OTOMOBİL