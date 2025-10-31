Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye'de de yok satan o model çekiyor

Güncelleme:
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye&#039;de de yok satan o model çekiyor
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılı boyunca İngiltere’de yaşanan araç hırsızlıklarına dair çarpıcı veriler paylaşıldı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından hazırlanan rapora göre, en çok çalınan modeller listesinde Türkiye’de de yok satan bir markanın aracı var.

Birleşik Krallık’ta 2024 yılında yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çeken veriler paylaşıldı. Araç sigorta şirketi Tempcover’ın DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayandırarak hazırladığı rapora göre, en çok çalınan araç modeli Ford Fiesta olarak kayıtlara geçti. 

GÜNDE 12 ARAÇ ADETA BUHAR OLDU

Rapora göre, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde  4 bin 446 Ford Fiesta çalındı. Bu rakam, günde ortalama 12 aracın kaybolduğu anlamına geliyor. Fiesta'yı 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye'de de yok satan o model çekiyor - 1. Resim

LÜKS MODELLER DE HIRSIZLARIN RADARINDA

Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, üst segmentte lüks sayılan araçların da hırsızların radarında olduğunu da gözler önüne serdi. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu lüks araçların genellikle yurt dışına kaçırılarak satıldığı bildirildi. 

En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye'de de yok satan o model çekiyor - 2. Resim

Öte yandan rapor, Ferrari hırsızlıklarında kayda değer bir azalma yaşandığını da ortaya koydu. 2023 yılında 43 Ferrari çalınırken, 2024'te bu sayı 3'e düştü. Uzmanlar, bu düşüşü gelişen güvenlik sistemleri ve araç takip teknolojilerindeki ilerlemelere bağlıyor.

En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başını Türkiye'de de yok satan o model çekiyor - 3. Resim

İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 OTOMOBİL

  1.   Ford Fiesta – 4.446
  2.  Volkswagen Golf – 1.727
  3. Ford Focus – 1.700
  4. Toyota RAV4 – 1.260
  5. BMW 3 Serisi – 1.207
  6. Range Rover Evoque – 1.079
  7. Nissan Juke – 1.027
  8. Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024
  9. Range Rover Sport – 950
  10. Vauxhall Corsa – 870
