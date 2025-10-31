Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tır şarampole devrildi, sürücü kum yığınının altında can verdi

Tır şarampole devrildi, sürücü kum yığınının altında can verdi

Güncelleme:
Tır şarampole devrildi, sürücü kum yığınının altında can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da inşaat kumu yüklü tır, şarampole devrildi. Kazada tırın dorsesindeki kum kabinin üzerine yığılırken, sürücü kum altında kalan kabin içinde hayatını kaybetti.

Aksaray-Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Hatay'dan Gebze'ye inşaat kumu götüren Furkan Altınsoy (24) idaresindeki tır, Aksaray'a 30 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada tırın düşmesiyle dorsede yüklü olan inşaat kumu kabinin üzerine yığıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

KUM YIĞINININ ALTINDA ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri kum altında kalan kabinin içindeki sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede kabine ulaşırken, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

