Kocaeli'de dehşet: 4 çocuk annesi kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, ardından kendini ağır yaraladı. Korkunç olayda 4 çocuk annesi kadın olay yerinde can verirken şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.

SESLERİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İKİ YIL ÖNCE DE CANINA KIYMAK İSTEMİŞ

Öte yandan, R. G'nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi.

