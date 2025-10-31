Yolcu treni geri manevra yapan tırı biçti! Korkunç kaza kamerada
Güncelleme:
Hollanda'da hemzemin geçitte geri manevra yapan armut yüklü tıra yolcu treni çarptı. O anlar anbean kameraya yansırken, 5 kişi yaralandı. Demiryolu operatörü ProRail, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Hollanda'nın Gelderland ilindeki Meteren köyünde armut yüklü bir tır, dönüş yapmaya çalıştığı sırada hemzemin geçitte mahsur kaldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Bu sırada hızla gelen yolcu treni, tıra çarptı. Tırdaki armutlar yola saçılırken, tır şoförü ve trendeki 4 kişi yaralandı.
FACİA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Kameraya yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitteki tırın dönüş yapamadığı, geri gelerek tekrar hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı ve bu sırada yolcu treninin tırı biçtiği görüldü. Bir görgü tanığının ifadesine göre sürücünün dönüş yapacağı virajın çok dar olduğu, bu nedenle hemzemin geçitte kaldığı belirtildi.
Demiryolu operatörü ProRail, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
