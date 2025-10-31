Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterini üstlenen Sıla Türkoğlu’nun, kariyerinde çıkış yakaladığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden ayrılacağı resmen doğrulandı.

YAPIMCIDAN AFFINI İSTEMİŞ

Sezon başında yapım şirketi Gold Film’in patronu Faruk Turgut ile görüşerek diziden affını isteyen Türkoğlu’nun isteği doğrultusunda, dizide canlandırdığı Doğa karakterinin Firaz’la kaçma sahnesi senaryoya işlendi ve ardından yeni bir dönemin başlaması planlandı. Ancak seyirciden gelen tepkiler doğrultusunda hikaye yeniden şekillendirildi ve Doğa’nın karakter gelişimi de değişime uğradı.

SILA TÜRKOĞLU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu yeniden masaya yatırıldı. Yapım ekibinden edinilen bilgiye göre, genç oyuncunun diziden ayrılığı kesinleşti.

Gold Film’in yetkilileri, Türkoğlu’nun performansından ve profesyonelliğinden son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkürlerini iletti. Edinilen bilgilere göre, Sıla Türkoğlu önümüzdeki bölümlerde diziye veda edecek.