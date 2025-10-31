Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı

Güncelleme:
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Sıla Türkoğlu, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılma kararı aldı. Türkoğlu’nun sevilen yapımdan ayrılma nedeni ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterini üstlenen Sıla Türkoğlu’nun, kariyerinde çıkış yakaladığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden ayrılacağı resmen doğrulandı.

YAPIMCIDAN AFFINI İSTEMİŞ

Sezon başında yapım şirketi Gold Film’in patronu Faruk Turgut ile görüşerek diziden affını isteyen Türkoğlu’nun isteği doğrultusunda, dizide canlandırdığı Doğa karakterinin Firaz’la kaçma sahnesi senaryoya işlendi ve ardından yeni bir dönemin başlaması planlandı. Ancak seyirciden gelen tepkiler doğrultusunda hikaye yeniden şekillendirildi ve Doğa’nın karakter gelişimi de değişime uğradı.

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

SILA TÜRKOĞLU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu yeniden masaya yatırıldı. Yapım ekibinden edinilen bilgiye göre, genç oyuncunun diziden ayrılığı kesinleşti. 

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Gold Film’in yetkilileri, Türkoğlu’nun performansından ve profesyonelliğinden son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkürlerini iletti. Edinilen bilgilere göre, Sıla Türkoğlu önümüzdeki bölümlerde diziye veda edecek.

