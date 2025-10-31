Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Deniz Uğur Gülener, ikiz çocuklarının velayeti için eski eşi gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Uğur’un avukatı, “Yıllardır süren hukuk mücadelesinde adalet tecelli etti” açıklamasında bulundu.

Oyuncu Deniz Uğur Gülener’in boşandığı eşi Reha Muhtar’a çocukları P.D.M. ile M.D.M’nin velayetleri için açtığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

İKİ ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener’in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etti. İki çocuğun velayeti de anne Deniz Uğur Gülener’e verildi. 

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi - 1. Resim

REHA MUHTAR BELİRLİ GÜNLERDE GÖRECEK

Kararda Reha Muhtar’ın her ayın 1’inci ve 3’üncü haftası Cumartesi günü saat 10.00’dan aynı günün akşamı saat 18.00’e kadar ve babalar günü saat 10.00’dan 18.00’e kadar olmak çocuklarını görmesine izin verildi.

“BABA OLARAK GÖREVLERİMİ YAPTIM”

Davaya ilişkin açıklamada bulunan Reha Muhtar baba olarak her görevini yaptığını söyleyerek, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi - 2. Resim

AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Deniz Uğur Gülener'in avukatı Feyza Altun yazılı açıklamasında, "Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar’ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur’a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Grand Kartal'da çalışmadığını söylüyordu! Otel sahibinin eşinin eski videosu gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor - MagazinSibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyorMehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan’a lüks düğün hediyesi! Fiyatıyla dikkat çekti - MagazinMehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan’a lüks düğün hediyesi! Fiyatıyla dikkat çektiAlperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor - MagazinAlperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyorAilede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı - MagazinTatlıses'ten şaşırtan hamle! Uzaklaştırma kararı aldırdıOrhan Hakalmaz böbrek nakli sonrası yaşadığı süreci anlattı: İyi bir imtihandan geçtik - MagazinÜnlü türkücü organ nakli oldu: İyi bir imtihandan geçtikGüllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış - MagazinOğlundan şiddet görüp yardım istemiş
Sonraki Haber Yükleniyor...