Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Ses sanatçısı Muazzez Abacı’dan korkutan bir haber geldi. Abacı’nın kalp krizi geçirdiği ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, ünlü ismin sağlık durumu merak konusu oldu.
Türk sanat müziğinin usta yorumcularından Muazzez Abacı, geçtiğimiz Salı günü kalp krizi geçirerek hayranlarını korkuttu.
Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan söz yazarı Seda Akay, Abacı’nın kriz sonrası stent takıldığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Akay, "Canım Abacı'ğıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
DETAYLI AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Sanatçının sevenleri, Abacı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, doktorların müdahaleleri sonrası durumu hakkında detaylı bir açıklama bekleniyor.
