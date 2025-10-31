Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor açıkladı: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor açıkladı: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti. Karadeniz ekibinde kritik maçın kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor açıkladı: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu - 1. Resim

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Benjamin Bouchouari, ⁠Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan

RAMS Park'ta 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

