Bakan Yerlikaya'dan 'Sami Yusuf' açıklaması: Silah bulundu, şüpheli yakalandı

1 Haziran'da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir parkta bisiklet sürerken başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sami Yusuf'un ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık" dedi.

ADRESLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Paylaşımında olayın detaylarını anlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti. Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı.

Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi ve şahıs derhal yakalandı."

"GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİ KURŞUNLARLA KARARTMAYIN"

"Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir" diyen Yerlikaya, "Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rastgele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.