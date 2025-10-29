EPDK’dan ‘avans’ kararı! 4 dağıtım bölgesinde ödemeler ertelendi

Buna göre, 31 Aralık 2026’ya kadar Akedaş Elektrik, Dicle Elektrik, Fırat Elektrik, Toroslar Elektrik ve bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki OSB’lerin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarikçilerin yükümlü olduğu avans ödeme bedellerinin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca ilgili piyasa işletmecisi ya da katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı. Karar, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.