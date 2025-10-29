Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EPDK'dan 'avans' kararı! 4 dağıtım bölgesinde ödemeler ertelendi

EPDK’dan ‘avans’ kararı! 4 dağıtım bölgesinde ödemeler ertelendi

Güncelleme:
EPDK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi sebebiyle dört elektrik dağıtım bölgesinde bazı piyasa katılımcılarının avans ödemelerini erteleme kararı aldı.

Buna göre, 31 Aralık 2026’ya kadar Akedaş Elektrik, Dicle Elektrik, Fırat Elektrik, Toroslar Elektrik ve bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki OSB’lerin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarikçilerin yükümlü olduğu avans ödeme bedellerinin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca ilgili piyasa işletmecisi ya da katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı. Karar, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

