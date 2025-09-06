Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2 kardeşi sokak ortasında kurşunlayarak öldürdüler! Van'da kan donduran infaz

2 kardeşi sokak ortasında kurşunlayarak öldürdüler! Van'da kan donduran infaz

Van'da kafe işleten kardeşler Musa ve Mehmet Demir, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari aracın içinde silahlı saldırıya uğradı. Kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari aracın içinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

2 KARDEŞ HASTANADE CAN VERDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan 2 kardeş, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşler, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

