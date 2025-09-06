Biri düşünce hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun telef oldu
Van'ın Çatak ilçesinde yaylada otlayan yüzlerce koyun uçurumdan atladı. Sürü başındaki koyunun düşmesinin ardından diğer koyunların da kendini uçuruma bırakmasıyla 334 küçükbaş hayvan telef oldu.
Van'ın Çatak ilçesine bağlı Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında şoke eden bir olay meydana geldi. Koyun sürüsünün gece saatlerinde yaylada otlatıldıkları sırada sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü.
SÜRÜDEKİ DİĞER KOYUNLAR DA PEŞİNDEN ATLADI
Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek uçuruma atladı. Çobanın olay fark edip hayvan sahiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde giden vatandaşlar, yaptıkları kontrolde 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu gördüler.
ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
Hayvan sahipleri haber vermesi üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nden 2 ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yaptı.
