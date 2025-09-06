Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Biri düşünce hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun telef oldu

Biri düşünce hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Biri düşünce hepsi peşinden atladı! Van&#039;da şoke eden olay: 334 koyun telef oldu
Van, Çatak, Koyun, Uça, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Çatak ilçesinde yaylada otlayan yüzlerce koyun uçurumdan atladı. Sürü başındaki koyunun düşmesinin ardından diğer koyunların da kendini uçuruma bırakmasıyla 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında şoke eden bir olay meydana geldi. Koyun sürüsünün gece saatlerinde yaylada otlatıldıkları sırada sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü.

Biri gidince hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun intihar etti - 1. Resim

SÜRÜDEKİ DİĞER KOYUNLAR DA PEŞİNDEN ATLADI 

Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek uçuruma atladı. Çobanın olay fark edip hayvan sahiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde giden vatandaşlar, yaptıkları kontrolde 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu gördüler.

Biri gidince hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun intihar etti - 2. Resim

ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI 

Hayvan sahipleri haber vermesi üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nden 2 ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yaptı.

Biri gidince hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun intihar etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araştırmacıların gözü burada: Hititlerden önce yaşayan halkın izi bulunduTürkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale  - GündemEskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale Mardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldı - GündemMardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldıKapadokya’da kaçak yapıya geçit yok - GündemKapadokya’da kaçak yapıya geçit yokAntalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı - GündemAntalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıBodrum’da orman yangını! Ekiplerin hızlı müdahalesi sonuç verdi - GündemBodrum’da orman yangını! Korkulan olmadıMetrelerce yükseklikteki vince çıktı! Nedeni ekmek parası... - GündemMetrelerce yükseklikteki vince çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...