Sahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Sahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sahte e-imza ile sahte üniversite diploması yapan, ehliyet sınav sonuçlarını değiştiren çetenin lideri olarak yargılandığı davada tahliye edilen Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı.

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı verilen sanık Ziya Kadiroğlu, tutuklanıp serbest bırakılmıştı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

