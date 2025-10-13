Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte e-imza davasında yeni gelişme: 5 sanık için yeniden tutuklama kararı

Sahte e-imza davasında yeni gelişme: 5 sanık için yeniden tutuklama kararı

Sahte e-imza davasında, 5 kişinin tahliyesine başsavcılık itiraz etti. Sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın itirazı üzerine Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce tahliye edilen 5 sanığın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklanmış, 69’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu ve örgüt yöneticisi Mıhyedin Yakışır’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak önceki duruşmada tahliye edilmişti. Duruşma, 16 Ocak 2026 tarihine ertelenmişti.

