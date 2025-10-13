Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KKTC'de gözler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde! Erhürman: Türkiye bu adanın tamamının garantörüdür

KKTC'de gözler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde! Erhürman: Türkiye bu adanın tamamının garantörüdür

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) gözler 19 Ekim Pazar günü yapılacak 11’inci cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Seçimlere ilişkin Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "Türkiye bu adanın tamamının garantörüdür" dedi. Erhürman GKRY'nin faaliyetlerine "Ada barış fıçısına dönüyor" sözleri ile tepki gösterdi.

KKTC, 19 Ekim Pazar günü 11’inci cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sürecini, güneydeki silahlanmayı ve Türkiye'nin garantör devlet olarak adadaki pozisyonuna ilişkin durumu Türkiye gazetesine değerlendirdi.

Seçim sonrası kim kazanırsa kazansın Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı süreceğini ifade eden Erhürman "Türkiye bu adanın tamamının garantörüdür" diye konuştu. 

"ADA BARUT FIÇISINA DÖNÜYOR"

GKRY'de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erhürman "İsrail, ABD'nin İngiltere'nin oraya girişi var. Ada barut fıçısına dönüyor" dedi.

"TÜRKİYE OLMADAN ADADA KARAR ALINAMAZ"

Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı yürüttüğü politikaların altını çizen Erhürman, adada garantör olan Türkiye olmadan güvenlik konusunda bir karar alınamayacağını dile getirdi. 

