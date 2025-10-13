Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cinayet zanlısının 'Gelmeseydi' savunması pes dedirtti! Kemik yaşı kaderini belirledi

Cinayet zanlısının 'Gelmeseydi' savunması pes dedirtti! Kemik yaşı kaderini belirledi

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'da Fuat C. cinayetinden yargılanan Ferdi D., "Ben, Fuat’ın olay yerinden gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olaylar olmayacaktı" deyip beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın kemik yaşının 19 çıkması üzerine indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Kastamonu'da yaşanan korkunç olayda tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanık Eren E. 'kasten öldürme' suçundan yeniden hakim karşısına çıktı. 

Cumhuriyet savcısı, suç tarihinde 17 yaşında olduğu iddia edilen Ferdi D'nin kemik yaşının 19,5 çıkması üzerine Ferdi D'nin çocuklara yönelik uygulanan indirimlerden yararlandırılmadan müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaada bulundu.

Ferdi D. savunmasında, olayın bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını söyledi.

"KÖYE GETİRMESELERDİ ÖLMEZDİ"

Kimseyi öldürmek istemediğini anlatan Ferdi D. "Ben, Fuat’ın olay yerinden gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olaylar olmayacaktı. Bu olaylarda bu noktaya gelmezdi. Ben kimsenin ölmesini istemedim. Beraatımı talep ederim." diye konuştu.

"OĞLUMU PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜLER"

Yusuf S. ise Fuat C'nin elini beline attığı için ateş ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Maktulün annesi Z.C. de oğlunun planlı şekilde öldürüldüğünü belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Ferdi D. ve Yusuf S'nin tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yolkonak köyünde 2023 yılının aralık ayında Ferdi D. ve Yusuf S. ile Fuat C. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Fuat C. tüfekle vurularak öldürülmüştü.

 

