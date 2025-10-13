Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Siirt'te yol verme kavgası faciayla bitti: Tartıştığı adamı böyle ezdi!

Siirt'te yol verme kavgası faciayla bitti: Tartıştığı adamı böyle ezdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Tartışması, Yol Verme, Şiddet, Siirt, Şırnak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta trafikte sözlü başlayan yol verme tartışması faciayla bitti. Araç sürücüsü H.C. aracından inerek cipte bulunan H.S.'nin üstüne yürüdü. H.C.'nin üstüne geldiğini gören H.S., aracın gazına bastı ve iki aracın arasında sıkıştırarak üzerinden geçti. H.S., Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafikte sözlü başlayan tartışma faciaya davetiye çıkardı. Taraflardan biri aracından indi, diğeri aracıyla şahsı ezmeye kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Siirt'te yol verme kavgası faciayla bitti: Tartıştığı adamı ezdi geçti! - 1. Resim

Silopi ilçesi 1. Cadde'de meydana gelen olayda sözlü başlayan yol verme tartışması sonucu, plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü H.C. aracından inerek cipte bulunan H.S.'nin üstüne yürüdü. H.C.'nin üstüne geldiğini gören H.S., aracın gazına bastı. Sürücü H.C., H.S.'yi iki aracın arasında sıkıştırdı. Yere düşen H.S.'nin ayakları üzerinden geçen H.C., olayın ardından bölgeden hızla kaçtı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Siirt'te yol verme kavgası faciayla bitti: Tartıştığı adamı ezdi geçti! - 2. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Çevrede bulunan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.S., Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olay yerinden kaçan H.C.'yi kısa sürede saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. H.C., emniyet sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

