Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Talatpaşa Mahallesinde servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.