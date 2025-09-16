Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı

Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bir minibüs, sokak içerisinde anne oğula çarptı. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, yaralı annenin feryatları yürek yaktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Talatpaşa Mahallesinde servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.

Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatla yürek dağladı - 1. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

