Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir minibüs, sokak içerisinde anne oğula çarptı. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, yaralı annenin feryatları yürek yaktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Talatpaşa Mahallesinde servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
