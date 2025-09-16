Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İmamoğlu'nun 30 kişilik "VIP" listesi! Boğaz'da oturanlara ayrı tarife işletmişler

İmamoğlu'nun 30 kişilik "VIP" listesi! Boğaz'da oturanlara ayrı tarife işletmişler

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik soruşturmada tahliye edilen isimlerden İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Boğaziçi'ndeki iş adamlarının villalarıyla ilgilenen Öner, bu isimlerden her işlem öncesi İBB adına para aldıklarını itiraf etti. "VIP Yakup" olarak anılan isim, İmamoğlu'nun 30 kişilik listesini de savcılıkla paylaştı. İşte detaylar.

Geçtiğimiz mart ayında İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu da tutuklanmış, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Operasyonlar sanık ve tanık ifadeleriyle devam ederken son olarak tahliye edilen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

"VIP YAKUP"TAN 30 KİŞİLİK LİSTE

Sabah'ta yer alan bilgilere göre "VIP Yakup" olarak anılan Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde özellikle Boğaz'da oturan işadamlarının yalı ve villalarıyla ilgili problemlerin çözümünde kilit rol oynuyordu. 

İmamoğlu tarafından İstanbul Boğazı'nda lüks yalı ve villalarla ilgili tadilat ve yıkım işleriyle alakalı görevlendirilen Öner'in ifadesinde, 30 kişilik bir liste sunduğu öğrenildi. Bu listede iddiaya göre müteahhitler ve önemli holding patronları vardı...

EVLERİNE ÇİVİ ÇAKMADAN İBB'YE PARA VERİYORLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı VIP listeyi ele alarak söz konusu şahısların İBB'yle ilişkilerini mercek altına alacak.

Öte yandan Öner, bu isimlerin Boğaz'daki villalarında yapılacak herhangi bir işlemin 'kreş' adı altında alınan milyonlarca liralık ödemeler karşılığında izin verildiğini söyleyerek; "Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında Fatih Keleş bulunmaktaydı ve yapılan her şeyden kendisinin bilgisi vardı. Kurumun işleyişinde gerçek yönlendirici ve karar verici Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

 

